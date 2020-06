Mercato : Niang a passé le confinement à Marseille

Mbaye Niang (25 ans) aurait passé le confinement à Marseille. Avant un possible transfert à l'OM ?

D'après les renseignements obtenus par L'Équipe, l'attaquant du Stade Rennais était en confinement dans la ville phocéenne, chez sa belle-famille, en mars et avril. Le média révèle aussi qu'Andoni Zubizarreta travaille sur sa possible venue depuis janvier et que le joueur s'est entretenu avec André Villas-Boas, au début de l'année. Il aurait également parlé avec Jacques-Henri Eyraud, ces dernières semaines et sa piste paraît donc assez sérieuse.



Le hic, c'est que son transfert promet d'être onéreux. Le quotidien évoque une somme de 20 millions d'euros, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2023. "Des discussions très légères" auraient été entamées avec les dirigeants rennais. Niang pourrait bénéficier d'un bon de sortie, mais il faudra y mettre le prix, d'autant qu'il est aussi ciblé par des clubs de Premier League, dont Tottenham.



Mbaye Niang a marqué 11 buts en 29 matchs de Ligue 1, cette saison.