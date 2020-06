Sauzée voudrait plus d'anciens joueurs à l'OM

Franck Sauzée regrette que l'OM ne compte pas davantage d'anciens joueurs dans son organigramme.

Au micro d'Europe 1, l'ancien milieu de terrain a évoqué l'absence de ses légendes, dans l'organigramme du club phocéen : "Dans les autres grands clubs comme au Milan AC, il y a une ossature d'anciens joueurs. À Marseille, il n'y a pas cette culture du joueur qui a porté ce maillot", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Aujourd'hui ce qui me gêne, c'est d'entendre les gens parler de la Ligue des champions. C'est compliqué d'entendre ça, nous, on sait ce que ça implique d'aller au bout. Il faut faire des sacrifices, être complètement imprégné de la Ligue des champions, ça doit être un objectif, un comportement. Cela manque cruellement d'anciens joueurs pour apporter un plus dans la préparation, dans l'entourage marseillais."



L'OM aurait certainement fort à gagner à faire davantage confiance à ceux qui ont remporté des titres. Jacques-Henri Eyraud n'a apparemment pas retenu cette leçon-là de son voyage à Munich.