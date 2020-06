Mercato : Sanson hésiterait à quitter l'OM

Morgan Sanson (25 ans) devrait rejoindre la Premier League, la saison prochaine. Il hésiterait néanmoins à quitter l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les renseignements obtenus par L'Équipe, le milieu de terrain a "un soupçon d'hésitation", à l'idée de partir de Marseille. L'idée de jouer la Ligue des Champions sous le maillot phocéen lui aurait traversé l'esprit. Il n'aurait pour l'instant eu que des contacts avec Crystal Palace et West Ham et son nouveau conseiller, Pini Zahavi, aurait pour ambition de lui ouvrir les portes d'Arsenal, Tottenham ou Everton. Sous contrat jusqu'en 2022, il reste l'un des éléments les plus "bankables" du vestiaire olympien.



Cette saison, Sanson a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 30 matchs, toutes compétitions confondues.