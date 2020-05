Courbis donne la clé de la victoire contre Man Utd, en 1999

L'OM est parvenu à dominer Manchester United (1-0), champion d'Europe en titre, en 1999. Rolland Courbis s'est souvenu du coup tactique qui a fait la différence.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





L'ancien coach phocéen se rappelle du début de saison compliqué, en 1999-2000. Il a fini par lui coûter la place, malgré l'exploit de Manchester : "L'indulgence et la patience avaient disparu. À ce moment-là, quoi que je fasse, c'était le contraire qu'il fallait faire", a-t-il confié à La Provence. Il se souvient néanmoins avoir beaucoup préparer le duel face aux Red Devils : "On se sert du match aller. Je sais qu'il y a 99 chances sur 100 que je sois viré le soir de Manchester, parce que personne n'ose penser qu'on va les battre."





"Je mets en place une charnière en inversant les zones"

"Ce soir-là, je mets un système qui passe totalement inaperçu. Dans leur 4-4-2, les deux attaquants (Cole et Yorke), alimentés par Beckham et Giggs sur les côtés, faisaient des appels croisés redoutables. Je mets donc en place une charnière en inversant les zones : je fais jouer (Eduardo) Berizzo, qui est gaucher, axe droit et Gallas, droitier, axe gauche. Ça réussit à merveille parce qu'ils sont sur leur bon pied de fermeture. Je n'ai pas eu l'ombre d'un compliment ! Et Gallas, qui est ce soir-là à gauche, en profite lors d'une montée pour marquer le but de la victoire ! (...) J'étais en désaccord 24h/24 avec (Yves) Marchand. Le soir de Manchester, j'ai eu droit à un compliment de sa part. On avait dû lui expliquer en tribune mon choix tactique. Il me dit : 'Vous êtes le meilleur entraîneur que j'ai pu rencontrer'. Je pouvais être le meilleur, j'étais le seul puisque c'était son premier club ! (rires) ", a-t-il continué.



L'OM s'était donc imposé 1-0, grâce au but du défenseur. Le club s'était quand même enfoncé dans la crise et Bernard Casoni avait pris la place de Courbis, quelques semaines après.