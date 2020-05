Payet clarifie sa relation avec Eyraud et évoque son avenir

Dimitri Payet (33 ans) a donné des précisions sur les affirmations de L'Équipe, qui assurait qu'il avait interdit l'accès au vestiaire à Jacques-Henri Eyraud.

"Cette histoire me fait beaucoup sourire. Qui suis-je pour interdire l'accès au vestiaire de mon président ? Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d'accord, mais on trouve toujours des solutions pour faire avancer les choses", a lancé le milieu offensif lors d'un entretien accordé au Journal de l'île de la Réunion.





"Je pousserai un max pour l'OM"

Et de poursuivre au sujet du mercato : "Si j'ai bien compris, l'OM doit vendre tous ses meilleurs joueurs pour diverses raisons. Donc si la Ligue 1 se joue en foot à sept la saison prochaine, on est bon", a-t-il souri. Il se verrait bien évoluer en Liga, mais donne sa priorité à Marseille : "Quand on a fait la Premier League, on peut dire qu'il y a l'Espagne, le Barça ! Sans dénigrer les autres équipes de la Liga, c'est là qu'il faut jouer. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de découvrir un autre championnat. Lorsque je suis revenu à l'OM, j'ai dit que l'histoire recommençait. Elle est belle. J'ai envie de continuer, tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l'OM."



Cette saison, Payet s'est révélé particulièrement influent sur les résultats olympiens, inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives en 27 apparitions, toutes compétitions confondues.