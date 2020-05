Maracineanu voudrait confier une mission à Aulas

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, s'est à nouveau exprimé sur l'insistance de Jean-Michel Aulas de vouloir faire reprendre la Ligue 1. Elle est disposée à lui confier une mission et rappelle que le Lyonnais a eu l'occasion de se faire attendre avant l'annonce de l'arrêt de la Ligue 1. Elle souligne le caractère démocratique des modes de gouvernance de la LFP et de la FFF.

"Je suis prête à lui confier une mission, de faire en sorte que cette reprise en juillet avec des matches amicaux se fasse avec des droits télé qui compenseraient peut-être ce qu'il a perdu, a-t-elle déclaré. Et encore, une fois, s'il défend l'intérêt général du football, voire du sport en général, je lui propose qu'avec ses droits télé il vienne abonder au fonds de solidarité pour la relance du sport français", a-t-elle déclaré lors d'un entretien accordé à Europe 1.





"Arriver après la bataille, c'est arriver un peu tard"

Et d'ajouter : "Des courriers de monsieur Aulas, j'en reçois tous les jours. Avec de nouveaux scénarios tous les jours. Arriver après la bataille, c'est arriver un peu tard. Il est président du collège des clubs de Ligue 1 si je ne m'abuse. Quand la décision a été prise par la Ligue d'arrêter ce Championnat, c'était la proposition, et encore une fois, la seule qui m'a été proposée. Je pense qu'il a eu son mot à dire à ce moment-là. La Ligue et la Fédération fonctionnent de manière démocratique."



Il viendra bien un jour où le Lyonnais se fera à l'idée que le championnat est terminé, voire que son influence dans le football français n'est plus ce qu'elle était. Il ne s'est en tout cas pas grandi, ces dernières semaines.