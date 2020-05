L'interview Footmarseille : "Gignac est celui qui m'a le plus marqué"

Aujourd'hui, place à Michael, habitant au Canada, et qui a gentiment répondu à nos quelques questions.

Suite à l'opération de soutien initiée par Footmarseille, certains contributeurs ont été plus que généreux et ont eu droit à une petite interview...



Bonjour Michael, peux tu te présenter en quelques mots?

Je suis un aixois qui a décidé de vivre un rêve un peu fou à l'âge de 24 ans, en partant vivre sur Montréal il y a maintenant plus de 10 ans ! J'ai depuis refais toute ma vie la bas, ayant même obtenue ma citoyenneté Canadienne il y a un an de cela.



Depuis quand es-tu fan de l'OM ? / Pourquoi es-tu devenu fan de l'OM, quel est le déclic ?

J'ai commencé à m'intéresser un peu de loin à l'OM après la victoire de l'équipe de France en 98. J'avais alors 13 ans et j'étais curieux de revivre ces émotions-là. Mais je ne suis devenu un vrai fan seulement quelques années plus tard, lors de la finale de la coupe UEFA 2003/2004 contre Valence. Des amis fans de l'OM m'avaient alors invités à voir le match chez eux et j'étais comme un fou durant tout le match. Dès la saison suivante j'ai alors commencé à suivre tous les matchs et cela jusqu'à aujourd'hui, même depuis le Canada.



Quel a été (ou quel est) ton joueur préféré ?

J'ai adoré de nombreux joueurs (Cana, Lucho, Valbuena, Payet...) mais celui qui m'a le plus marqué pour diverses raisons, est André-Pierre Gignac. Son amour total du club et de la ville, sa capacité à se battre jusqu'au bout pour prouver à tous qu'il pourrait aider et marquer le club alors qu'il avait eu un début si difficile, sont des choses remarquables pour moi. J'ai ainsi toujours été impressionné par sa mentalité. Finalement, ma copine étant mexicaine, cela a rajouté un peu de charme qu'il rejoigne les Tigres, qui son club ennemi!



Quel est le plus beau match auquel tu aies assisté ou que tu aimerais revivre ?

Tout simplement mon premier match au Vélodrome ! J'ai eu la chance d'assister au match de l'OM contre La Corogne en 2005. Absolument fou ! Une fois que j'avais vécu cela, je ne pouvais qu'en redemander !



Depuis quand connais-tu Footmarseille/OMplanète ?

Je ne sais plus depuis quand exactement, mais cela a en fait toujours été ma principale et presque unique source d'information sur l'OM. Je suis le forum de manière journalière, même si je ne participe pas, car je trouve qu'en générale les discussions sont bien plus intéressantes et pertinentes que sur le reste des médias.



Pourquoi avoir participé à l'opération de soutien à Footmarseille ?

Tout simplement parce qu'en ces temps difficiles, cela me fait plaisir de pouvoir à ma manière soutenir un de mes sites favoris qui m'a tant apporté durant toutes ces années. Sans OMplanète j'aurais l'impression de perdre un petit bout de connexion avec mon club et aussi la France.



Un petit commentaire sur la situation actuelle ? Un dernier mot pour la fin ?

Une fois encore, un grand grand merci pour tout votre travail et de me permettre de vivre ma passion même de l'autre côté de l'atlantique. Nous vivons des moments compliqués et je pense qu'il est d'autant plus important de se soutenir et de garder des liens étroits avec ceux que nous aimons, ainsi que nos passions !



Du courage et allez l'OM!