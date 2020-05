Rolando : "Kamara est un phénomène"

Rolando (34 ans) ne tarit pas d'éloges sur son ancien partenaire Boubacar Kamara (20 ans).

"Ce gamin est un phénomène. Quand il a commencé à s'entraîner avec nous, il avait 15 ans. Et dès le premier jour, j'ai dit : "Non, mais ce petit, là, va être un grand joueur." Il est le genre de défenseur central que j'aime. Il est bourré de qualités et, surtout, il travaille, il écoute. Il est hors norme", a déclaré le défenseur de l'OM lors d'une interview donnée à RMC. Il lui prédit un glorieux avenir : "Je lui ai déjà dit : "Dans quelques années, tu m'inviteras pour aller voir tes matches en équipe de France et je pourrai dire que j'ai joué avec toi quand tu avais 15 ans." J'en suis sûr et certain. Il est très bon, en plus d'être une bonne personne. C'est mon petit."



Kamara, qui ne dispose que de deux ans de contrat, est ciblé par de nombreux clubs de standing. Il semble pour l'instant vouloir rester à Marseille, ce mercato.