Molina : "Si Eyraud ramène Pickeu..."

Romain Molina n'est pas du tout convaincu par l'idée du recrutement d'Olivier Pickeu par l'OM.

"J'avais un doute sur Eyraud avec Garcia, mais s'il ramène Pickeu, plus de doute : ça mange très bien... C'est quoi la morale ? N'en fous pas une (merci Leclerc/Lablatinière pour les recrues à Angers), place des agents à chaque deal, parle à la presse, et t'obtiens un poste ? Quel monde de merde. Bordeaux, ça pille le club. Monaco, c'est un sketch. Lille, ça pense qu'à taper des ronds. Lyon, faut flatter le président pour être écouté. Paris, t'as Leonardo qui place ses agents. Nantes, les agents qui contrôlent. Ce n'est jamais le foot en premier... Et les plus petits, c'est la même", a déclaré le journaliste sur Twitter.



On ne peut donc pas dire qu'il brosse un portrait très positif de l'ancien Angevin.