De Wolf : "Un an à l'OM, c'est suffisant pour l'aimer toute sa vie"

Dans les colonnes de La Provence, Michel de Wolf s'est souvenu de son passage à l'OM. Il en a tiré son meilleur souvenir : le titre de champion de division 2.

"C'est un club qui est dans mon coeur. Un an à l'OM, c'est suffisant pour aimer l'OM toute sa vie. (...) Mon meilleur souvenir ? C'est quand on a été champion. Parce qu'on devait absolument finir sur le podium pour ne pas descendre en National. On avait cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et puis on était une bonne bande de copains alors ça rend ce titre inoubliable. Cette ambiance dans le vestiaire, au stade, autour du stade, c'était formidable. Je n'avais jamais vu ça !", a confié l'ancien milieu de terrain au quotidien.





"Je me suis fait beaucoup d'amis que je vois toujours"

Il aurait souhaité rester plus longtemps : "Le seul regret est de ne pas avoir pu jouer une saison de plus. Même si je n'aurais peut-être pas eu ma place. Mais le principal, c'est qu'en un an je me suis fait beaucoup d'amis que je vois toujours comme Bernard Casoni, Tony Cascarino, Marcel Dib, Jean-Philippe Durand, Jean-Christophe Marquet..." Le personnage de Bernard Tapie l'a aussi marqué : "Je n'oublierai jamais ce jour où il est entré dans le vestiaire. On venait d'écouter toutes les consignes de Bourrier et Tapie arrive et dit : "Non, on ne joue pas comme ça. On est l'OM, on ne s'adapte pas à l'adversaire, c'est l'adversaire qui s'adapte à nous !" Et tout le schéma a été revu au dernier moment ! J'étais bouche bée. Tapie n'a jamais joué, mais il connaissait le foot, c'était impressionnant !"



De Wolf a disputé 39 matchs, lors de la saison 1994-1995, et laissé le souvenir d'un joueur batailleur et généreux. Il a largement contribué à l'obtention du titre, cette saison-là.