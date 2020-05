Pickeu serait bien la priorité

Olivier Pickeu constituerait la priorité des dirigeants de l'OM, en vue de la succession d'Andoni Zubizarreta.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les éléments publiés par La Provence, l'ancien Angevin est désormais en tête de la short-list des dirigeants phocéens, pour le poste de "Head of football". Le travail qu'il a réalisé au SCO, de 2006 à 2020, les séduirait particulièrement. Il aurait rencontré Jacques-Henri Eyraud et aucune décision n'aurait pour l'instant été prise. Le quotidien pense que trois candidats étrangers sont encore en lice, mais n'en est pas certain.





"S'il est nommé mi-juin..."

Un recruteur a par ailleurs prévenu le journal sur le timing de son arrivée : "Le futur dirigeant va devoir trouver des opportunités de marché. S'il est nommé à la mi-juin, il n'y en aura plus et il devra se rabattre sur des deuxièmes, voire des troisièmes choix. Soit il vient avec plusieurs noms en tête, soit il a intérêt à avoir un réseau solide."



On peut effectivement penser que de tels changements dans l'organigramme méritaient d'être anticipés. Il semble bien tard pour élaborer une stratégie de mercato.