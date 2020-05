Maracineanu conseille à Aulas de se reconvertir dans le cinéma

Roxana Maracineanu a conseillé à Jean-Michel Aulas de réaliser un film avec ses scénarii.

La ministre des Sports, qui commence visiblement à s'agacer du comportement du président de Lyon, lui a conseillé de se reconvertir dans le cinéma : "Je lui ai fait une réponse à l'un des nombreux courriers qu'il m'a envoyés, où je lui ai réexpliqué comment fonctionnaient l'État, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres", a-t-elle indiqué lors d'un entretien accordé à L'Alsace.





"Je l'invite à en faire un film et à le proposer en salle"

Et d'ajouter : "Dans ce contexte, ses propos sont très repris. Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si M. Aulas a différents scénarii à proposer, je l'invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu'il y aura du public."



Il en faudra certainement plus pour rabattre le clapet de JMA, qui a encore demandé la tenue d'une AG extraordinaire à la LFP pour permettre la reprise de la Ligue 1.