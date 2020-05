Formation : Perez va quitter l'OM

Responsable du centre de formation de l'OM, Sébastien Pérez s'apprête à quitter le club. Il ne verrait pas le métier de la même façon que son patron, Nasser Larguet.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les éléments recueillis par L'Équipe, l'ancien latéral droit va partir en raison de "vues divergentes" avec Nasser Larguet, le patron du centre de formation. Le second ne serait notamment pas un adepte des accords de non-sollicitation signés avec les jeunes joueurs. Didier Samoun, également membre de la cellule de recrutement, devrait aussi quitter le club.



Jacques-Henri Eyraud a souvent employé le mot "stabilité" pour justifier ses décisions, et en particulier pour soutenir Rudi Garcia contre vents et marées, lors de la deuxième partie de saison 2018-2019. Le moins que l'on puisse dire c'est que 2020 paraît au contraire sous le signe du changement...



Pour rappel, Perez avait pris ses fonctions en 2017. Il avait auparavant défendu le maillot de l'OM à 95 reprises, de 1999 à 2004.