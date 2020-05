Pelé ne sera pas gardé

Les dirigeants de l'OM n'auraient pas l'intention de conserver Yohann Pelé (37 ans), cet été.

Selon les renseignements obtenus par La Marseillaise, le gardien de but ne sera pas prolongé, ces prochaines semaines. Et, sans surprise, ce ne sera pas non plus le cas de Gregory Sertic. Il reste donc à voir si les deux joueurs vont se chercher un nouveau challenge où stopper leur carrière.



Depuis son arrivée en 2015, Pelé a disputé 85 matchs, toutes compétitions confondues, dont 43 durant la saison où Steve Mandanda était parti.