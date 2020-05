Di Meco préfère Depay à Payet

Eric Di Meco a comparé Memphis Depay (26 ans) à Dimitri Payet (33 ans). S'il devait choisir entre les deux, il opterait pour le premier.

"Le premier est quand même titulaire dans une sélection qui est redevenue une grande nation du foot. Les Pays-Bas sont impressionnants, ils ont une grosse génération. Et le second n'est plus en équipe de France... Memphis est quand même passé par Manchester United, avec un échec au bout du compte certes. J'ai l'impression qu'ils ont la même importance dans leurs clubs actuels en L1. Quand ils ne sont pas là, ce n'est pas la même à Lyon et à l'OM. C'est pour ça que pour les comparer, je prends la sélection nationale. Donc c'est plus favorable à Depay. Vu son âge, et vu ce qu'il fait à Lyon, Depay va avoir une deuxième chance dans un gros club. Malheureusement, je pense que Payet est plutôt en fin de carrière. Et lui, il n'a jamais eu cette chance d'aller dans un très grand club... Si je dois prendre un joueur dans mon équipe, je prends Depay plutôt que Payet, c'est clair", a déclaré l'ancien défenseur olympien sur les ondes de RMC.



Il n'en reste pas moins que l'équipe du Réunionnais a terminé le championnat cinq places devant celle du Néerlandais (qui l'a d'ailleurs certainement rejoint pour "l'amour du maillot"), cette saison.