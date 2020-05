Galli s'étonne qu'Eyraud soit "toujours là"

Carine Galli est étonnée que Frank McCourt fasse toujours confiance à Jacques-Henri Eyraud, pour le poste de président de l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le projet de McCourt, c'était de concurrencer le PSG. Ce n'est évidemment pas le cas. C'était de jouer la Ligue des champions chaque année. Ce n'est pas le cas. Cela va l'être cette année dans des circonstances particulières et c'est aussi de ne pas dilapider de l'argent trop rapidement. Son bilan est mauvais. Malgré tout ça, malgré les salaires astronomiques donnés et la prolongation de Garcia et les montants déboursés, Eyraud est toujours là. Mais McCourt part du principe qu'il fait bien son travail et à ses yeux, il fait ce qu'il faut", a déclaré la journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Certaines rumeurs font état d'un possible retrait de JHE, après l'arrivée du "Head of business".