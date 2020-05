Dugarry s'attend à ce que des joueurs partent quand même

Christophe Dugarry ne pense pas que tous les joueurs de l'OM vont s'asseoir sur une grosse proposition pour rester avec André Villas-Boas.

Sur l'antenne de RMC, le consultant s'est exprimé sur les discussions qui ont eu lieu entre AVB et ses joueurs, ces dernières semaines. Il s'attend à ce que certains partent, bien qu'ils lui aient annoncé le contraire : "Tu ne peux savoir. Si ça se trouve, Eyraud va vendre deux-trois joueurs à Villas-Boas dans l'intersaison parce qu'il n'aura pas le choix. Et si les joueurs ne veulent pas partir ? Je ne suis pas sûr que les joueurs... Ils se sont engagés auprès de leur entraîneur, s'ils vont jusque-là, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr que les joueurs, s'ils ont une proposition sympa où ils vont doubler ou tripler leur salaire, aillent jusqu'au bout de leur engagement, a prévenu le consultant de RMC. Au bout d'un moment, chacun va voir midi à sa porte et peut-être que certains contrats seront tellement alléchants... Villas-Boas va être obligé d'avaler deux-trois couleuvres, les choses ne vont pas rester en l'état, ce n'est pas possible pour l'OM que les choses restent en l'état", a déclaré le champion du monde 1998.



Compte tenu des dernières rumeurs, on peut notamment s'interroger sur les avenirs de Duje Caleta-Car, Morgan Sanson et Maxime Lopez.