Cauet explique ce qui coince à l'OM

Benoît Cauet s'est exprimé sur les remous internes qui ont secoué l'OM, ces dernières semaines. Il regrette notamment que tout le monde ne tire pas dans le même sens.

"On parle d'un grand club, le seul français à avoir remporté la Ligue des champions. C'est vrai que ces dernières années, il a eu des moments compliqués et difficiles, surtout au niveau économique. Cela fait de nombreuses années que nous recherchons le renouveau, mais il manque de la stabilité. Après que Louis-Dreyfus n'ait pas trouvé la sérénité, il y a eu beaucoup de projets, mais cela ne s'est jamais passé comme prévu. Marseille est une place forte, comme Naples, il possède un stade incroyable. Et en France, on est soit supporter de Paris, soit de Marseille. Cette année, avec Villas-Boas, la jeune équipe avait fait un bon championnat, mais les problèmes à l'intérieur du club persistent. Il y a deux ou trois semaines, le directeur sportif Zubizarreta a été viré. Un projet est réalisable si tout le monde tire dans le même sens. Mais si cela n'est pas le cas, des clans se forment. Et souvent, les clubs comme ça n'obtiennent pas de résultats à la hauteur de leur situation. Les supporters attendent beaucoup, vraiment beaucoup, ils veulent gagner à tout prix. C'est pourquoi le climat est pesant", a déclaré l'ancien milieu de terrain lors d'un entretien accordé à TMW.



Pour rappel, Cauet a été formé à l'OM et y a évolué en professionnels de 1987 à 1990. Il a disputé 33 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 1 but.