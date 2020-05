La LFP n'envisage pas de redémarrage

La Ligue de football professionnel a confirmé qu'elle n'envisageait pas une reprise de la compétition, cette saison.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





L'Équipe se fend d'une première page assez scandaleuse, ce vendredi, concernant l'arrêt définitif de la Ligue 1. Le quotidien titre "Comme des cons ?" en faisant référence au fait que les autres championnats s'apprêtent à reprendre. Il aurait pu choisir quelque chose qui mette en avant la responsabilité des clubs de Ligue 1, face aux risques que vont courir les joueurs, mais non. Il a plutôt choisi de faire un clin d'oeil à Jean-Michel Aulas, dont le comportement est insupportable depuis le début du confinement. Et surtout pas un mot sur le fait que Canal, principal diffuseur, a eu un rôle décisif en résiliant son contrat et en tuant les espoirs d'obtenir l'argent restant des droits TV. Le journal semble avoir adopté une communication pro-lyonnaise assez écoeurante.



"Édouard Philippe a écarté à nouveau l'idée d'une reprise des compétitions. Il n'est pas donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019/2020 comme certains s'évertuent à le demander. Le contexte sanitaire s'améliore, mais, le Premier ministre l'a rappelé, la prudence prévaut. La très bonne nouvelle dans les déclarations du Premier ministre, c'est que l'on peut espérer désormais une reprise en août avec une partie du public", a indiqué la LFP par le biais d'un communiqué.