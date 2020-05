Rolando : "Je voulais que les choses soient claires, pas malaisantes"

Rolando (34 ans) est revenu sur les conditions de son départ de l'OM. Il a annoncé rapidement à André Villas-Boas qu'il souhaitait partir.

L'ancien défenseur olympien s'est exprimé sur son choix de quitter le club phocéen, il y a un an : "À la fin de ma troisième année, j'étais en fin de contrat et mon cycle à l'OM était pratiquement arrivé à son terme. Le club m'avait parlé d'une possible prolongation, mais ma tête était déjà tournée vers une aventure ailleurs, dans un autre pays. J'avais des négociations bien avancées et je me suis blessé. Je suis revenu en un temps record. J'ai tout donné. Et, à la fin de cette saison, je suis parti. Le club connaissait de nombreux changements et j'ai senti que j'avais besoin d'autre chose. Bon... Le hasard a fait qu'un mois après mon départ, alors que j'avais dit au revoir à tout le monde, André Villas-Boas est arrivé", a-t-il indiqué au micro de RMC.





"Sachez que j'ai adoré Marseille, mais..."

Il a eu une conversation avec André Villas-Boas, qui venait d'arriver : "Au moment de signer à l'OM, il m'a appelé. D'entrée je lui ai dit : "Mister, avant qu'on commence à parler, pour ne pas que ce soit bizarre, sachez que j'ai adoré Marseille, j'y ai connu des moments difficiles, mais aussi de très bons. Ce furent quatre années intenses, gravées à jamais en moi. Mais, maintenant, je veux autre chose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là." Je voulais que les choses soient claires, pas malaisantes", a-t-il poursuivi.



De 2015 à 2019, Rolando a joué 123 rencontres sous la tunique de l'OM. Il évolue désormais sous les couleurs de Braga.