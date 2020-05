Eyraud mis au placard par McCourt ?

Jacques-Henri Eyraud pourrait être relevé de ses fonctions dans le domaine sportif.

Selon les éléments rapportés par Le 10 Sport, l'Américain "a saisi qu'un problème Eyraud existait au sein de la structure phocéenne". Le média croit savoir que le président va être délesté de ses fonctions dans le secteur sportif. Il devra donc se contenter d'un nouveau rôle, centré sur ses autres tâches. Son départ ne serait pas à exclure.



Info ou intox ? JHE paraît quand même bien impliqué dans la recherche d'un "Head of football" et d'un "Head of business".