Eyraud a discuté avec les ultras

Jacques-Henri Eyraud a rencontré les responsables des associations de supporters.

D'après les éléments recueillis par La Provence, le président de l'OM a rencontré les responsables des groupes de supporters du stade Orange Vélodrome. Il était accompagné de Thierry Aldebert (directeur général), Hervé Chalchitis (directeur de la sécurité), Julien Di Napoli (responsable de l'exploitation du Vélodrome) et Grégoire Kopp (directeur de l'impact et de la communication). Le rendez-vous était prévu depuis un moment. Il a néanmoins permis d'évoquer l'actualité, et notamment le communiqué commun publié par les associations, il y a quelques jours. La réunion a eu lieu dans un salon de l'enceinte du boulevard Michelet.



Pour rappel, le début de saison 2020-2021 pourrait se faire à huis clos, en août prochain.