Benedetto : "Je prends du plaisir ici"

Dario Benedetto (30 ans) a lâché quelques mots sur sa première saison passée à l'OM. Il a évoqué le football pratiqué en Ligue 1 et de nouveau commenté la possibilité d'un retour à Boca Juniors.

"Le championnat français est très équilibré. À part le PSG, toutes les autres équipes sont au même niveau. Le jeu est beaucoup plus rapide qu'en Argentine. Même aux entraînements, au début, j'avais du mal à avoir le ballon, car tout allait très vite. Maintenant, j'ai gagné en rythme petit à petit et aujourd'hui, je me sens très à l'aise", a déclaré l'attaquant olympien lors d'un entretien accordé à FOX Sports Argentina. Il espère vivre une belle saison 2020-2021 : "J'avais ce rêve de jouer la Ligue des champions, et ce rêve je l'ai ici à l'OM, car la saison prochaine je la jouerai. Aujourd'hui, je prends du plaisir ici, je profite du foot français et de mon rêve de jouer la C1."





"Boca ? S'il y a une possibilité plus tard..."

Benedetto garde par ailleurs en tête l'idée d'un retour à Boca Juniors : "Je l'ai toujours dit, à un moment donné, je reviendrai, je ne veux mentir à personne et ni à moi-même. On verra s'il y a une possibilité plus tard, mais si j'ai la chance de pouvoir revenir dans deux ans, je serais heureux."



Pour sa première saison, Benedetto a marqué 11 buts en 26 apparitions en Ligue 1.