Rothen : "Les joueurs n'en ont rien a faire du besoin de vendre"

Jérôme Rothen pense que les membres de l'effectif de l'OM ne vont pas jouer le jeu de leur président, Jacques-Henri Eyraud, lors du mercato. La plupart souhaiteraient rester.

"L'essentiel c'est que les joueurs ont réussi a convaincre Villas-Boas de rester la saison prochaine. Les joueurs veulent découvrir la LDC avec l'OM même s'il y a des offres, et notamment pour les meilleurs joueurs, même si ce n'est pas la stratégie d'Eyraud. Les joueurs n'en ont rien a faire du besoin de vendre des dirigeants", a déclaré le consultant au micro de RMC.





"Je soupçonne les joueurs d'avoir fait un pacte"

Proche de Florian Thauvin, il donne visiblement des informations sur l'état d'esprit qui anime le vestiaire phocéen : "Les erreurs financières ce n'est pas la faute des joueurs, c'est la faute du président Eyraud. Je pense que les joueurs qui ont la meilleure valeur marchande reprochent à Eyraud de ne pas les prolonger, à un an de la fin de leur contrat. Le pacte entre les joueurs et le coach lui aussi en fin de contrat, c'est de faire la meilleure saison possible la saison prochaine. Les joueurs en fin de contrat que j'ai eu au téléphone, veulent faire la meilleure saison possible à l'OM, mais ils ne prolongeront pas c'est trop tard. Je soupçonne les joueurs d'avoir fait un pacte pour ne pas partir et laisser les dirigeants avec leurs problèmes financiers."



Il ne s'agirait quand même pas que les joueurs oublient qu'ils sont les premiers bénéficiaires des erreurs de Jacques-Henri Eyraud. Si le président est contesté, c'est bien de l'OM dont on parle.