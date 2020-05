Anigo s'est remémoré une bagarre terrible entre Mido et Drogba

José Anigo s'est remémoré la saison 2003-2004, durant laquelle il devait notamment gérer le caractère compliqué d'Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid, plus connu sous le nom de Mido. Il s'est souvenu d'une bagarre qui avait opposé l'Égyptien à Didier Drogba, dans un avion.

"On avait fait un très bon match à l'aller où on aurait pu se mettre à l'abri. On est partis là-bas avec un petit but d'avance, ce n'était pas évident. Et en plus Drogba était suspendu pour ce match retour. Il a fallu relancer Mido, qui avait complètement décroché parce qu'il ne jouait pas et parce qu'il n'était pas facile à gérer au quotidien. Le problème, c'était son hygiène de vie: surpoids, pas toujours à l'heure...", s'est souvenu l'ancien entraîneur de l'OM au micro de RMC. Et de poursuivre : "Il vivait le professionnalisme un peu comme il avait envie de le faire. Il n'était pas désagréable, même souriant, mais quand il ne jouait pas il venait te voir et c'était très tendu. C'était souvent très limite."





"On était en l'air, l'avion a dû bouger"

Mido s'était d'ailleurs sérieusement accroché avec Drogba, après un match : "Il y a eu une altercation dans un avion. Mido faisait des blagues un peu bizarres, il blaguait avec l'hôtesse et Didier lui a fait une remontrance. Ça a été très chaud. On était en l'air, l'avion a dû bouger ! C'était deux poids lourds. Ils étaient potes, mais dans l'instant ça a été très, très chaud."



L'Égyptien avait finalement terminé la saison avec 9 buts inscrits en 33 apparitions, toutes compétitions confondues. Un bilan bien moins impressionnant que celui de son partenaire, Drogba (32 buts en 55 matchs).