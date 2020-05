Mercato : Rami quitte déjà Sochi (Officiel)

Adil Rami (34 ans) n'est plus sous contrat avec le PFC Sochi.

L'ancien joueur de l'OM a quitté le club russe sans avoir joué la moindre rencontre. Il n'aurait pas non plus été payé : "Le PFC Sochi a décidé de ne respecter aucun de ses engagements et tenté de se défausser de toute responsabilité en faisant preuve de la plus grande mauvaise foi", a indiqué son agent par le biais d'un communiqué. Il compte néanmoins poursuivre sa carrière avec "une volonté toujours intacte".



Pour rappel, Rami évoluait auparavant sous les couleurs de Fenerbahçe, avec qui il avait pris part à 7 matchs. Comme la saison 2018-2019, Rami a connu bien des difficultés en 2019-2020.