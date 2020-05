Vente OM : Tavolieri donne des précisions

Sacha Tavolieri confirme que des approches ont eu lieu, en vue d'un possible rachat de l'OM. Il pense en revanche qu'aucune offre importante n'a pour l'instant été transmise.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Spécialisé dans le football belge et intervenant sur RMC, le journaliste a apporté quelques précisions, concernant une éventuelle vente du club olympien : "Actuellement, l'OM est bien en vente. Il n'y a pas de doutes par rapport à ça. En cas d'acquéreur intéressant et d'offre concrète, loin des 600 millions d'euros qu'on a pu entendre ces derniers jours, le club pourra avoir un nouveau propriétaire. Mais à l'heure actuelle, la tendance est bien plus à la restructuration de l'Olympique de Marseille", a-t-il déclaré sur la chaîne YouTube Thomas Parle Foot.





"Il n'y a pas eu l'offre saoudienne importante"

Et de poursuivre : "Je ne nie pas le fait qu'il y ait eu des approches et j'en ai même eu confirmation, il y a déjà des personnes qui travaillent à l'heure actuelle pour des intérêts de l'OM et qui sont en train de discuter, qui ont déjà des contacts avec des propriétaires saoudiens ou des milliardaires, capables d'investir. Il y a déjà des personnes qui travaillent pour les intérêts de l'OM, qui sont en contact avec ces gens-là, mais on n'a pas été au-delà de l'offre. Il n'y a pas eu l'offre saoudienne importante sur laquelle tout le monde spécule depuis des mois. J'ai vraiment envie de replacer les choses : oui, il y a de l'intérêt pour l'OM. Oui, il y a des actionnaires extrêmement riches et qui ont certainement de très beaux projets pour l'OM. Il y a de vraies possibilités de le faire, il y a vraiment des liens, des contacts, des gens qui se parlent dans ce milieu. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça, mais de là à dire qu'il y a des offres..."



Les rumeurs liées à la possible vente du club ont été bien moins nombreuses, ces dernières semaines.