Aulas ne digère toujours pas les propos d'Eyraud

Très énergique malgré ses échecs répétés, Jean-Michel Aulas reste hyperactif dans les médias. Il a de nouveau réagi aux propos tenus par le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, en mars.

"L'utilisation du tweet n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle peut l'être de manière efficace et pérenne. J'ai été diffamé. Jacques-Henri Eyraud est un dirigeant... Je sais qu'un certain nombre d'autres dirigeants comme Bertrand Desplat ont dit que Jacques-Henri Eyraud était un jeune dirigeant qui pouvait s'améliorer. On donne une image tout à fait bonne quand on peut s'exprimer comme je le fais ce matin de manière saine et posée", a lancé le patron lyonnais lors d'un entretien accordé à France Info.



Pour rappel, JHE s'était violemment payé JMA dans les colonnes du JDD, après qu'il ait évoqué l'idée d'une saison blanche très favorable à son club.