Aulas de plus en plus énervé

L'amendement proposé par quelques sénateurs visant à permettre la reprise de la Ligue 1 saison 2019-2020, sous certaines conditions, a été rejetée. Jean-Michel Aulas est très en colère.

"Plus de 60 sénateurs avaient signé cet amendement, s'est agacé Aulas sur Twitter, avant de passer aux menaces. Le côté anticonstitutionnel de cette loi qui vient corriger a posteriori une erreur manifeste sera dénoncé", a lancé le président lyonnais sur Twitter. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s'est quant à elle réjouie qu'il n'ait pas été adopté : "Je me félicite que l'amendement qui visait à rouvrir le débat sur la fin des championnats 2019-2020 n'ait pas été adopté", a-t-elle posté à son tour sur le réseau social.





"Je me demande ce que j'ai pu faire pour recevoir autant de mépris et d'agressivité"

Pour rappel, Canal+ avait résilié son contrat avant même l'annonce de l'arrêt définitif de la Ligue 1. Il est dès lors difficile d'imaginer ce qu'une reprise pourrait apporter de positif à l'intérêt général. Le dernier espoir du Lyonnais repose sur le Conseil d'État, la plus haute juridiction française. L'audience en référé se tiendra le 4 juin prochain. En attendant, JMA commence à s'interroger sur son impopularité : "Je me demande ce que j'ai pu faire pour recevoir autant de mépris et d'agressivité j'espère qu'on pourra discuter positivement pour essayer de vous comprendre ? Ce n'est tout de même pas une opposition triviale OM contre Lyon ?", a-t-il encore écrit, en réponse à un message de Franck Ballanger.



Le président rhodanien ne lâchera rien dans l'intérêt de son club. Il faut dire que l'action d'OL Groupe est en pleine dégringolade. Elle vaut aujourd'hui 2,08 euros, contre 3 environ, avant la crise sanitaire.