Mercato : les Spurs à fond sur Lopez ?

Tottenham en pincerait vraiment pour Maxime Lopez (22 ans), le milieu de terrain de l'OM.

Selon les informations publiées par Estadio Deportivo, le FC Séville n'est pas le seul à pister le joueur phocéen. Les Spurs feraient de lui l'une de leurs priorités, en vue du mercato estival. Jose Mourinho apprécierait beaucoup son profil et demanderait une offensive rapide afin de prendre la concurrence de vitesse.



Formé au club, Lopez a déjà pris part à 146 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière. Il ne dispose plus que d'un an de contrat.