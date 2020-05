Des fumigènes craqués devant le Vélodrome

Des supporters de l'OM sont allés craquer des fumigènes devant le stade Orange Vélodrome, en souvenir de 1993.

Mardi soir, quelques dizaines de supporters phocéens se sont rendus devant l'enceinte du boulevard Michelet afin d'y allumer des fumigènes et d'y faire exploser des feux d'artifice. Une belle façon de fêter le titre de champion d'Europe obtenu il y a 27 ans de cela, grâce au fameux but de Basile Boli et aux arrêts de Fabien Barthez.