Riolo félicite Eyraud, pour Villas-Boas

Daniel Riolo a commenté la décision d'André Villas-Boas de rester à l'OM, une saison supplémentaire. Il estime qu'il s'agit d'une petite victoire pour Jacques-Henri Eyraud.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"L'important, c'est que Villas-Boas soit au courant de tout ce qui peut se passer au mercato. Je pense que tout est sur la table. Si de belles offres arrivent, pour Kamara par exemple, on sait ce qui va se passer, si tout le monde est d'accord... Eyraud ? Il est en conflit avec des joueurs... Maintenant, il vaudrait mieux que la cohésion soit à tous les étages, et pas uniquement sur le terrain... Car sinon, au premier mauvais virage, ça pourrait partir dans tous les sens... Là, ça pourrait être une forme de façade qui pourrait vite vaciller avec de mauvais résultats. Mais le dossier sportif a été réglé. Les supporters marseillais n'arriveront jamais à accepter Eyraud. Mais là, sur ce dossier Villas-Boas, je ne sais pas quel pourcentage de réussite il faut lui attribuer, mais JHE reste le président d'un domaine sportif qui, pour l'instant, tient debout", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.



On peut désormais espérer que le nouvel organigramme va vite prendre forme afin de permettre de se projeter sur le mercato.