Dugarry : "Le football dont Eyraud parle va tuer le foot"

Sur RMC, Christophe Dugarry a critiqué le président de l'OM, qui cherche via Linkedin un "Head of Football" et un "Head of Business".

"Ce qui me gêne avec la déclaration d'Eyraud, c'est qu'à aucun moment il ne parle de football hormis dans le titre. Ça parle de commercial, relationnel, négociateur de contrat. Mais à quoi il sert le président marseillais s'il ne sait pas négocier un contrat pour un joueur de football. Le football dont il parle va tuer le foot. Il faut revenir à un foot plus humain, direct, simple. Là, je pense qu'il parle de trading, d'argent, mais il ne parle pas de football."



Si on ne peut qu'être d'accord avec la deuxième partie de l'exposé de l'ancien joueur de l'OM (1998-2000), qui appelle à un football "plus humain", on lui répondra néanmoins que vouloir placer des gens compétents à des secteurs clés pour le club ne peut pas être une si mauvaise nouvelle que ça. Jacques-Henri Eyraud a prouvé, le déficit actuel du club aidant, qu'il ne savait pas gérer un club de football. Que le président de l'OM délègue ne pourra pas faire de mal, loin s'en faut.