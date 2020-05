Carnet rose : Kamara est papa

Le joueur de 20 ans a annoncé hier la nouvelle sur son compte Instagram.

Boubacar Kamara et sa compagne, la vedette Coralie Porrovecchio, ont eu le bonheur de voir naître samedi leur premier enfant, Leeroy. Le joueur a partagé sa joie sur Instagram avec un texte, où il affirme que la naissance de son fils est "le plus beau cadeau du monde". Avant de conclure en souhaitant "une longue et belle vie" à Leeroy.



Nous souhaitons également de notre côté la bienvenue au petit, et beaucoup de bonheur à ses deux parents.