Ocampos brise le confinement et s'excuse

L'ancien joueur de l'OM a fait scandale en Espagne ce week-end.

Lucas Ocampos s'est en effet retrouvé à une réunion amicale de plus de 10 personnes avec trois coéquipiers du FC Séville, Ever Banega, Luuk De Jong et Franco Vasquez. Or, c'est une pratique interdite pour l'instant en Espagne, à cause du Covid-19. L'Argentin de 25 ans a donc décidé de s'excuser après que la presse ait révélé qu'il avait participé à cette petite sauterie : "Je tiens à m'excuser et à reconnaître que nous avons commis une erreur, portant atteinte à l'image du club. Pour cette raison, nous ne pouvons que nous excuser auprès du club, de nos coéquipiers, du staff technique et de tout le club. Nous avons appris et des actions comme celle-ci ne se répéteront pas."