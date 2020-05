Simakan n'a pas pour objectif de jouer à l'OM

Passé par les équipes de jeunes de Marseille entre 2011 et 2015, le défenseur de Strasbourg a évoqué un éventuel retour sur Téléfoot.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Marseille, ça reste un bon souvenir, l'OM ça reste mon club de coeur. Un objectif de jouer un jour à l'OM ? Aujourd'hui je ne peux plus utiliser ces termes car j'ai changé de mentalité en grandissant. Plus petit j'aurais pu dire ça, je me disais que ce serait beau de passer par l'OM en étant pro, mais aujourd'hui ce n'est plus une priorité. C'est la vie qui décidera où j'irai."



Mohamed Simakan, 20 ans, lié à Strasbourg jusqu'en 2023, a disputé 19 matchs de L1 cette saison.