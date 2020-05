Imbula : "J'aurais voulu rester à l'OM"

Le milieu de terrain de 27 ans évolue actuellement en Russie, au FK Sotchi.

Pour FootTransfert.news, Giannelli Imbula est revenu sur son départ de Marseille, à l'été 2015, deux après son arrivée au club en provenance de Guingamp : "Vous le savez autant que moi, dans le football, il y a le jeu et les coulisses. Une carrière se construit sur des choix qui sont biaisés par les intérêts des clubs. Dans l'idéal, j'aurais voulu rester à l'OM, malheureusement le club vivait une période difficile et avait besoin de liquidité. Il se trouve que je faisais partie des joueurs avec la valeur marchande la plus élevée. Ils ne pouvaient donc pas se permettre de me garder."



Depuis son départ de l'OM, le joueur a multiplié les expériences ratées : Porto, Stoke City, Toulouse, Rayo Vallecano, Lecce et enfin, Sotchi, tout cela depuis l'été 2015.