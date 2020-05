L'OM confirme la nouvelle pour Villas-Boas (Officiel)

L'OM a confirmé qu'André Villas-Boas allait rester une saison de plus.

Sur Twitter, Mohamed Bouhafsi a indiqué que le Portugais avait bien pris sa décision : "Comme annoncé par L'Équipe, joint par RMC Sport André Villas Boas confirme officiellement qu'il reste à l'OM "afin de vivre l'aventure de la Champions League avec ses joueurs et rester dans ce club avec ses supporters fantastique et dans cette ville"", a publié le journaliste. L'OM a par la suite confirmé la nouvelle, par le biais d'un petit communiqué adressé à l'AFP : "Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l'OM pour la saison prochaine."



La radio précise qu'un long entretien a eu lieu entre JHE et AVB, durant lequel les tensions se sont apaisées. Le président lui aurait notamment indiqué que tous les joueurs n'étaient pas sur la liste des transferts.