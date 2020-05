Di Meco : "Aulas ne se remet jamais en question"

Eric Di Meco estime que Jean-Michel Aulas est aussi responsable de l'arrêt définitif du Championnat de France. Il a rappelé que le Lyonnais avait changé plusieurs fois de version, depuis le début du confinement. Christophe Dugarry a quant à lui ajouté que Canal+ ne voulait de toute façon pas payer sa dernière échéance.

"Est-ce qu'on peut faire le récapitulatif de ce qu'il a dit, depuis le début ? Le problème du président Aulas, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il ne se remet jamais en question. Si on en est arrivé là, il est en grande partie responsable. Il a alimenté le bordel qu'il y a eu depuis le début, puis qu'il a tout dit", a lâché l'ancien défenseur de l'OM au micro de Canal+.





"Canal a dit qu'il ne paierait pas la dernière traite"

Et Christophe Dugarry de préciser : "Il y a une donnée supplémentaire, c'est que Canal+ a dit que de toute façon, ils ne paieraient pas la dernière traite. Au départ, la solution qui avait été envisagée, c'était qu'il n'y ait que des multiplex, le dimanche soir. Alors que Canal diffuse le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ils avaient dit que même si le championnat reprenait, ils casseraient le contrat et n'honoreraient pas la dernière traite, ce qui a aussi poussé les dirigeants à arrêter le championnat. Il y a beaucoup d'acteurs du foot qui sont responsables de l'arrêt, et pas seulement le gouvernement."



Si Jean-Michel Aulas a conscience que l'argent des droits TV ne peut être récupéré, on se demande bien ce qu'il défend, ces dernières semaines...