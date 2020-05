Abonnements : les groupes ultras taclent les dirigeants

Les groupes ultras ont décidé de ne pas transmettre de consigne, concernant la possibilité qu'ont leurs abonnés de faire don de l'avoir dû par le club. Ils ont en revanche dézingué la gestion des dirigeants.

Par le biais d'un communiqué commun, six groupes ultras (club des Amis de l'OM, MTP, South Winners, Commando Ultra 84, Dodger's et fanatics) se sont exprimés au sujet de la possibilité de leurs membres de faire don de l'avoir dû par l'OM, sur les abonnements. Ils n'ont en revanche pas manqué de commenter le déficit colossal affiché par le club, cette fin de saison, et la gestion des dirigeants : "Il nous semblait logique, il y a un mois, de laisser cette somme au club afin de l'aider dans une période difficile. Cependant, les précisions apportées depuis nous amènent à nous interroger : comment en sommes-nous arrivés à un tel déficit ? Alors oui, comme on nous l'a expliqué, l'absence de droits TV et de billetterie depuis mars n'a pas aidé les choses, mais il est évident que nous arrivons à une rupture financière résultant d'années de gestion calamiteuse."





"Que chacun agisse selon son libre-arbitre"

Ils ont également évoqué les 20 % qui doivent être versés à OM Fondation, et l'utilisation qui en est faite. Ils n'ont notamment pas digéré le don fait pour reconstruire Notre Dame de Paris. Ils estiment que le montant de l'avoir pourrait atteindre 40 euros et ont conclu en laissant chacun décider : "Nous ne donnerons pas de consigne. Que chacun agisse selon son libre-arbitre. Et, à ceux qui estiment devoir récupérer cet argent, compte tenu de tous ces éléments, qu'ils le fassent sans scrupule et sans se sentir pour autant "un mauvais supporter". Nous dénonçons depuis des années l'incompétence des personnes à la tête de notre club (propriétaire et président) et nous continuerons à le faire à chaque fois que nécessaire. Dirigeants cassez-vous tous ! Allez l'OM !"



Pour rappel, l'OM compte environ 33 000 abonnés.