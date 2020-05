Huis Clos : Sanfourche s'attend à des dévaluations de contrats

Philippe Sanfourche craint que les matchs disputés à huis clos poussent des télévisions et des sponsors à revoir à la baisse le contrat négocié par les ligues ou les clubs.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le huis clos, c'est logique et légitime. Imaginez-vous, le foot reprend avec du public, et derrière, vous avez une reprise de la pandémie à cause du foot... Ce serait absolument terrifiant. C'est un principe de précaution. Mais est-ce qu'on a envie de voir ce foot-là durablement ? Dans certains pays, les supporters n'ont pas envie de voir ce foot-là. C'est un football qui est dégradé et dévalué. Après, viendra la question de la valorisation de ce football... Est-ce que les sponsors et les diffuseurs vont avoir envie d'honorer des contrats à un certain niveau ? Dans les mois qui arrivent, je ne serais pas étonné de voir des affaires de dévaluation de contrats", a-t-il déclaré sur l'antenne de RTL.



En ce qui concerne la Ligue 1, Canal+ avait résilié son contrat alors même que la reprise était encore possible. Cette situation pourrait poser de gros problèmes, à l'étranger.