Ménès aimerait voir un duo Niang-Benedetto

Pierre Ménès souhaiterait voir Mbaye Niang (25 ans) associé avec Dario Benedetto (30 ans), sur le front de l'attaque de l'OM.

Au micro du Canal Football Club, le journaliste a commenté le fait que le Rennais soit prêt à réduire son salaire pour rejoindre le club phocéen : "Ça ne m'étonne pas de M'Baye. Je l'ai connu quand il débutait et je le connais aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Il est beaucoup plus calme et plus mature. Et puis il a fait une belle saison, parce qu'il a souvent été seul en pointe et je ne suis pas certain que ce soit un joueur pour être seul en pointe. Je serais assez intéressé pour le voir associer à Benedetto", a-t-il déclaré.



Compte tenu de la situation financière du club olympien, il est pour l'instant difficile de prendre au sérieux la piste du Sénégalais.