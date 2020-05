Boudjellal évoque une possible arrivée à l'OM

Mourad Boudjellal a évoqué la possibilité de devenir président de l'OM. Il assure ne pas avoir cette idée, mais sait comment il s'y prendrait, s'il voulait racheter le club.

"Cela fait partie des choses dont on me parle également, mais je n'ai aucun contact avec l'OM. L'Olympique de Marseille, c'est de la science-fiction ! Si demain, je voulais racheter l'OM, je ne l'achèterais pas avec mes deniers personnels. Il y a suffisamment de fonds d'investissement qui traînent en ce moment sur la planète football et sur la planète, tout court. Et si j'avais eu cette idée, je serais allée chercher un fonds pour aller financer ce rachat. Mais bon, je n'ai pas eu cette idée, donc je me contente de clubs plus modestes", a déclaré l'ancien patron du RCT lors d'un entretien accordé à France 3.



Boudjellal est en discussion pour reprendre la présidence de l'Athlético Marseille.