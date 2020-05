Cissé fait un appel du pied à l'OM

Djibril Cissé (38 ans) a évoqué la possibilité d'un retour à l'OM, afin d'essayer d'y inscrire les 4 buts qui le séparent de la barre des 100 buts en Ligue 1. Il n'y croit pas trop mais a tenté le coup.

"Un retour à l'OM ? Bien sûr, aucun souci. À 38 ans, avec l'objectif que j'ai, c'est plus dans un échange donnant-donnant. Le club me permet de réaliser mon rêve, et moi, quitte à encadrer les jeunes attaquants ou les jeunes du centre de formation, pour leur faire partager mes conseils. Il ne faut pas être trop rêveur non plus, il y a peut-être 0,001% de chances que ça se fasse. Mais si un jour ça se passe, on ne sait jamais, on a déjà vu des trucs fous dans le football, je serai là bien sûr", a-t-il lancé au micro d'Europe 1.



Pour rappel, Cissé a défendu le maillot phocéen de 2006 à 2008. Il a notamment inscrit 37 buts et délivré 9 passes décisives en 80 matchs, toutes compétitions confondues.