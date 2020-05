Niang est prêt à faire un effort pour rejoindre l'OM

Mbaye Niang (25 ans) s'est exprimé sur la possibilité d'une signature à l'OM, lors du mercato estival. Il s'y verrait bien, mais assure qu'il ne s'agit pas du seul club qui l'intéresse.

"Si j'ai le projet sportif comme je l'ai eu à Rennes, pour moi baisser un peu mon salaire ne me dérange pas, parce que je vais prendre du plaisir, gagner des trophées", a indiqué l'attaquant au micro du Canal Football Club. Et d'ajouter, toutefois : "En France, il y a des clubs qui sondent et essayent de savoir sous quelles conditions je pourrais venir, comme à l'étranger, en Angleterre. Tous les clubs cherchent des attaquants, je trie, à la fin il n'en restera qu'un. Tout le monde parle de Marseille aujourd'hui, car ma femme est de Marseille, j'aime bien Marseille, j'y suis souvent, donc pour les gens c'est Marseille. Oui, j'aime bien Marseille, mais il y a d'autres clubs, sans citer de noms, qui peuvent me plaire autant que Marseille aujourd'hui."



Cette saison, l'international sénégalais a inscrit 10 buts en 26 apparitions en Ligue 1.