Piat renvoie Aulas dans les cordes

Philippe Piat, coprésident de l'UNFP, a répondu aux propos de Jean-Michel Aulas, concernant la reprise du championnat. Il a rappelé un élément que le président lyonnais oublie systématiquement, dans ses analyses : Canal+ voulait résilier le contrat de droits TV, que la Ligue 1 redémarre ou non.

Interrogé par L'Équipe, Philippe Piat a réagi aux propos tenus par le patron rhodanien : "On verra à la fin si on est des cons. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais il y a un élément capital qui a joué sur l'arrêt de la L1. La LFP était prête à reprendre le 17 juin. C'est le courrier de Canal + annonçant la rupture du contrat sur les droits télé (le 30 avril), peu avant un conseil d'administration, qui a été la goutte d'eau. Et ce même si le Championnat allait au bout. Si c'était pour reprendre avec le risque sanitaire, à huis clos et sans l'argent des droits télés, certains se sont dit, à quoi bon ?"



"Peut-être qu'on fait fausse route, mais..."

Il pense également que le timing serait trop juste pour une reprise le 17 juin : "Reprendre le 17 juin, comme prévu à la base, ça me semble impossible après une si longue coupure. Les joueurs n'ont pas repris l'entraînement. Certains disent aujourd'hui que quinze jours de réathlétisation sont suffisants pour rejouer. Mais, bizarrement, on nous a toujours dit que huit semaines de préparation physique étaient nécessaires entre deux saisons de Championnat. Ce n'est pas simple. Peut-être qu'on a fait fausse route, mais on le saura à la fin."



Aulas est parti en croisade pour, semble-t-il, défendre son club. Estime-t-il vraiment que le risque (la santé des joueurs) en valait la chandelle ?