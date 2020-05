Eyraud veut que "l'OM retrouve le top 20 européen"

Jacques-Henri Eyraud s'est longuement exprimé sur les changements qui vont intervenir dans l'organigramme de l'OM.

Sur Linkedin, le président phocéen a expliqué pourquoi il souhaitait recruter d'un "Head of Football" et d'un "Head of business". Le premier est censé compenser le départ d'Andoni Zubizarreta : JHE veut que l'OM puisse "monter un peu plus en puissance sur l'aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d'un profil d'un nouveau genre. Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés. Il est aussi le garant de l'équilibre financier du sportif et maîtrise parfaitement les aspects juridiques propres aux contrats et à leur négociation. Il est moderne et très analytique dans son approche de la donnée au service de la prise de décision. Ce " Head of Football " est plus qu'un directeur sportif. Il est un vrai responsable de P&L. Il est un support décisif pour le coach, véritable stratège du terrain, dont le but premier est de gagner les matches, gérer son effectif au quotidien afin de l'amener au plus haut niveau de performance tout au long de la saison. Le coach doit garder la mainmise sur le groupe professionnel. Le “Head of Football” doit placer le coach dans les meilleures conditions de réussite, tout au long de la saison, en lui permettant de se concentrer totalement sur le terrain et son groupe pro".





"L'aide de Frank McCourt nous est précieuse pour garder le cap"

Eyraud a également donné des indications sur le rôle du futur "head of business", lequel devrait "superviser l'ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football" : "Il s'agit de recruter un manager très expérimenté, doué d'une excellente vision stratégique. Un leader capable de fédérer les équipes et de développer et suivre les plans d'actions de tous. Un gestionnaire avisé, qui a aussi une connaissance intime du potentiel des marques et une fine expérience des contextes internationaux. Une des clés du succès à long terme du club sera la relation de proximité entre ces "Head of Football" et "Head of Business"." Il a également rappelé le rôle tenu par Frank McCourt dans cette restructuration et les ambitions pour l'OM : "L'aide de Frank McCourt nous est précieuse pour traverser les crises et garder le cap que nous avons fixé, depuis le premier jour. (...) J'ai pensé que ces réflexions vous permettraient de mieux comprendre tout notre travail en coulisses. Un travail un peu obscur mené par toute une équipe de managers mobilisés et qui ne comptent pas leurs heures. Je veux profiter de cette tribune pour les remercier chaleureusement. Ce travail attire moins la lumière, mais il est tout aussi décisif pour faire franchir à notre club de nouveaux paliers vers un seul objectif : que l'OM retrouve son rang parmi le top 20 européen."



Espérons maintenant que le travail de recrutement suffira à convaincre André Villas-Boas de poursuivre sa mission au sein du club phocéen. Souhaitons également que les réflexions sur le mercato ne prendront pas de retard.