L'OM aurait l'intention de recruter deux DG

Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt auraient l'intention de recruter deux directeurs généraux, dans les prochains jours.

D'après les éléments obtenus par RMC Sport, l'OM devrait bientôt pouvoir s'appuyer sur un directeur général business et un directeur général en charge du football. Le premier ne devrait pas revenir à Laurent Colette, lequel est en charge du développement à l'international. Un cabinet de chasseur de têtes travaille afin dénicher la perle rare. Quant au second, il devrait permettre la venue d'un "expert" capable de succéder à Andoni Zubizarreta et qui aura "les clés du recrutement". Il aura pour objectif de placer l'entraîneur dans les meilleures dispositions pour réussir, le club assurant chercher quelqu'un de complémentaire à André Villas-Boas. Aucun nom n'a pour l'instant filtré, mais d'anciens dirigeants de Lyon et de Saint-Etienne auraient notamment été contactés.



Si l'on peut regretter la communication des dernières semaines, cette restructuration pourrait apporter plus de stabilité dans l'avenir. Le média indique par ailleurs que cette volonté de muscler l'organisation tend à confirmer que Frank McCourt souhaite s'engager sur le long terme. Elle devrait permettre à Jacques-Henri Eyraud de prendre un peu de recul sur l'aspect sportif, où il n'excellait pas, et de se consacrer à ses activités à l'ECA ou à la LFP.