Imbula regrette d'avoir quitté Porto si vite

Giannelli Imbula (27 ans) regrette d'avoir quitté le FC Porto rapidement, lors de la saison 2015-2016.

L'ancien milieu de terrain olympien connaît une carrière qui paraît décevante, au regard du potentiel qu'il affichait à Marseille. Il a confié avoir quelques regrets, lors d'un entretien accordé à FootTransfert : "Après une saison complète à l'OM, je suis arrivé motivé à bloc au FC Porto. Mes premiers matchs étaient satisfaisants, mais peut-être pas assez aux yeux de Julen Lopetegui, qui a commencé à me mettre de côté petit à petit. Démis de ses fonctions quelque temps après, j'ai eu un regain d'espoir. Après une discussion avec le nouvel entraineur et le Président, j'ai vite compris que je ne faisais pas partie du projet. Je me suis dit qu'il ne fallait plus perdre de temps. Six mois après mon arrivée, j'ai dû prendre la lourde décision de quitter le FC Porto pour Stoke City. Mais avec du recul, je me dis que j'aurais dû m'accrocher et démontrer au coach que je méritais ma place au sein du club", a-t-il déclaré.



Imbula défend désormais les couleurs du FK Sotchi, en Russie.