Mercato : Un intérêt du Real ? La réponse de Zambo Anguissa

Auteur d'une belle saison en Liga, Frank Zambo Anguissa (24 ans) reste pour l'instant focalisé sur ses prestations. Il a refusé de confirmer la rumeur du Real Madrid.

"Le Real ? Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou qui écoute (les rumeurs). Mon agent et moi, on a un deal. Lui gère tout ce qui est autour de moi et moi je me concentre sur le terrain. Qu'il y ait le Real, le Barça ou l'OM, tu ne me parles pas de ça. Garde-le pour toi, ça me permet de rester concentré", a déclaré l'ancien milieu de terrain phocéen lors d'un entretien accordé à Canal + Sport Afrique.



Zambo Anguissa a joué 25 matchs de Liga, depuis l'été dernier. Il est prêté par Fulham, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023.